عميد زراعة عين شمس: خسرنا 1.2 مليون فدان خلال 31 عامًا (فيديو)

قال أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن مصر خسرت 1.2 مليون فدان من عام 1984 حتى 2015، على مدار 31 عامًا، ومن أجود الأراضي الزراعية.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه منذ 2007 حتى عام 2010 فقدنا سنويا 42 ألف فدان عبر تعديات، ومن 2011 حتى عام 2018 نفقد سنويا 50 ألف فدان.وأشار عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إلى أن مصر تستورد 10 ملايين طن قمح سنويا، موضحا أنه حال لم يتم التعدي على الأراضي الزراعية كنا حققنا الاكتفاء الذاتي.وأكد عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن التعديات على الأراضي الزراعية بمثابة أمن قومي، موضحا أنه لولا الأراضي المستصلحة الحديثة كانت مصر في أزمة لا يعلم مداها إلا الله، وتم استصلاح 2.5 مليون فدان.