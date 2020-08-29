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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

أزمة الدبلومة الأمريكية «SAT» تعود إلى الساحة مجددًا.. و«التعليم»: الحل خلال 72 ساعة

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:14 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ميرفت فهمي
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عادت أزمة الدبلومة الأمريكية إلى الساحة مجددا بعد إلغاء امتحان SAT- المقرر له اليوم السبت- خاصة وأنه يؤهل الطلبة لدخول كليات القمة في الجامعات، ما جعل الطلاب يدشنون هشتاجا على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "أغيثوا طلبة الدبلومة الأمريكية".

أعلنت وزارة التربية والتعليم تلقيها خطابا من الهيئة الأمريكية المسؤولة عن امتحان الـ SAT، وهي الـ College Board بإلغاء الاختبار لوجود دلائل على تسريب الامتحان.

"إلغاء امتحان الSAT هذا العام لم يكن هو الأول، فقد سبق وألغي من قبل ثلاث مرات" هكذا قالت ماجدة أحمد إحدى أولياء أمور طالبات الدبلومة في حديثها لـ"الدستور"، مضيفة: "أن الإلغاء يهدد مستقبل جميع الطلبة خاصة مع أهمية لتأهيله الطلبة لدخول كليات القمة بالجامعات".

وأوضحت أنه ألغي في المرات السابقة ترجع لعدة أسباب التأجيل مرة لظروف الطقس السيئ، وبعد ذلك كان فيروس"كورونا" السبب.

أما السيد أحمد عبدالفتاح والد أحد الطلبة، قال إن إلغاء الامتحان يسبب مشكلة نفسية كبيرة للطلاب قبل أن يكون يهدد مستقبلهم، موضحًا أنه من الممكن التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف عن طريق استبدال اختبار sat بآخر مماثل، وهو اختبار ATT، وإقناع الجامعات بالاعتراف بنتائجه.

وتابع عبدالفتاح أنه باعتباره واحدًا من أولياء أمور الطلبة المتضررين وكثيرًا من أهالي الطلبة يتواصلون لحظيًا على "جروب" بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "Right way to SAT"، لمتابعة آخر التطورات بخصوص هذا الشأن الذي أزعجهم كثيرًا، منتظرين تدخلات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمصر في هذا الأمر حماية لأبنائهم الطلاب.

يذكر أن الكثير من الجامعات تطلب شهادة امتحان SAT وتشترطها للقبول بها ممّا يجعله أحد مفاتيح الوصول إلى التعليم العالي، بالإضافة إلى أن عددا من الجامعات العربية تطلبه وخاصّة في السعودية، والأردن. يقيس هذا الامتحان مدى جاهزية طلاّب الثانوية للالتحاق بالجامعة، فهو يقدّم للكليات والجامعات المختلفة بيانات موحّدة للمقارنة بين المتقدّمين، بالإضافة إلى مراجعة نتائجهم في الثانوية، رسائل التوصية، سيرهم الذاتية ورسائل الحافز الخاصّة بهم، ومن ثمّ الخروج بقرار نهائي حول قبولهم أو لا.

من ناحيته، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم تعمل حاليًا على مخاطبة الجهات المعنية كافة لحل هذه المشكلة حفاظًا على مستقبل الطلاب، موضحًا أنه سيعلن البدائل خلال من ٤٨-٧٢ ساعة بعد إتمام هذه المناقشات.

كما طالب الوزير الجميع بالتزام الهدوء وطمأن الطلاب وأولياء أمورهم بأن الدولة لا تدخر وسعًا لحماية مستقبل طلبة الدبلومة الأمريكية.

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