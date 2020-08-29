تنحي قاضي تحقيقات مرفأ بيروت

أعلن مدعي عام التمييز اللبناني غسان عويدات، اليوم السبت، تنحيه عن ملف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، وفقا لقناة العربية.وكان طالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان في وقت سابق بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة في لبنان، كما دعوا مجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع خاص في سبتمبر للنظر في هذه الكارثة.