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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالجيزة

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:37 م
حبس تشكيل عصابى
حبس تشكيل عصابى
محمد عيسي
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قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس عناصر تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب بمنطقة الدقي، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معهم.

كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام 3 أشخاص- لاثنين منهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، متخذين من دائرة قسم شرطة الدقى مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بنشاطهم الإجرامى، وبارتكابهم 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية، تم ضبطه وبمواجهته باعترافات المتهمين أيدها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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