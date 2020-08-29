برهم صالح: العراقيون يتطلعون إلى سيادة القانون

قال الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم السبت، إن بلاده تمر بمرحلة وتحولات خطيرة وحساسة، مؤكدا احتكامه للشعب العراقي في إجراء انتخابات مبكرة بعيدة عن التلاعب.وأضاف صالح، أن العراقيين يتطلعون إلى سيادة القانون وإنهاء الفساد في البلاد، وفقا لتصريحات نقلتها قناة العربية.وكان الرئيس العراقي، قال في وقت سابق إن الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، تعد من متطلبات الإصلاح السياسي المنشود، وهو استحقاق وطني أفرزه الحراك الشعبي.وأعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الشهر الماضي، عن إجراء انتخابات عامة مبكرة، في إطار الوفاء بالوعود التي قدمها عندما وصل إلى السلطة.