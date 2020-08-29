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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ قنا يتفقد مركز الأورام ويتابع الأعمال الإنشائية بالمبنى الملحق

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:36 م
حازم عمر، نائب محافظ
حازم عمر، نائب محافظ قنا
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قام حازم عمر، نائب محافظ قنا، بجولة تفقدية بمركز علاج الأورام رافقه خلالها الدكتور محمد عبدالحكيم مدير مركز أورام قنا وأحمد صلاح، المدير المالي والإداري، وعدد من الأطباء بالمركز.

تفقد نائب المحافظ أقسام المستشفى مثل (العيادات الخارجية – جهاز المسح الذري – جهاز الأشعة المقطعية - غرفة العناية المركزة - جهاز المناظير - وحدة الطب النووي)، كما اطمأن على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وسأل عددا من المرضى والزائرين عن مستوى الخدمة وبدورهم أثنوا على جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم.

كما تابع حازم الأعمال الإنشائية بمبنى امتداد مركز الأورام المقام على مساحة 3000 متر مربع الذي سيضم (العلاج الإشعاعي – جهاز الرنين المغناطيسي – جهاز الأشعة المقطعية البوزيتروني)، لافتًا إلي أن مركز الأورام يشهد إقبالا كبيرا من المرضى لجودة الخدمة المقدمة وتحقيق الرعاية الكاملة لهم.

من جانبه، أثنى الدكتور محمد عبدالحكيم، مدير مركز الأورام، على الجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى وتحقيق الرعاية الكاملة لهم.

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