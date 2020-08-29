نائب محافظ قنا يتفقد مركز الأورام ويتابع الأعمال الإنشائية بالمبنى الملحق

تفقد نائب المحافظ أقسام المستشفى مثل (العيادات الخارجية – جهاز المسح الذري – جهاز الأشعة المقطعية - غرفة العناية المركزة - جهاز المناظير - وحدة الطب النووي)، كما اطمأن على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وسأل عددا من المرضى والزائرين عن مستوى الخدمة وبدورهم أثنوا على جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم.

قام حازم عمر، نائب محافظ قنا، بجولة تفقدية بمركز علاج الأورام رافقه خلالها الدكتور محمد عبدالحكيم مدير مركز أورام قنا وأحمد صلاح، المدير المالي والإداري، وعدد من الأطباء بالمركز.كما تابع حازم الأعمال الإنشائية بمبنى امتداد مركز الأورام المقام على مساحة 3000 متر مربع الذي سيضم (العلاج الإشعاعي – جهاز الرنين المغناطيسي – جهاز الأشعة المقطعية البوزيتروني)، لافتًا إلي أن مركز الأورام يشهد إقبالا كبيرا من المرضى لجودة الخدمة المقدمة وتحقيق الرعاية الكاملة لهم.من جانبه، أثنى الدكتور محمد عبدالحكيم، مدير مركز الأورام، على الجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى وتحقيق الرعاية الكاملة لهم.