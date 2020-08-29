غدًا.. الحضرة الصوفية على مسرح دار أوبرا الإسكندرية

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر في الثامنة من مساء غدٍ، حفلًا فنيًا لفرقة الحضرة الصوفية للإنشاد الديني، وذلك على مسرح دار أوبرا الاسكندرية.تجسد المجموعة شكل الحضْرات المصرية التى تجمع الإنشاد مع الابتهالات والذّكر والمديح، معتمدة على قصائد تنتمي للتراث الصوفي منها "سبحانك ربى، ما شممت الورد، سكن الفؤاد، هم بالحبيب محمد، أعد لنا ذكرى الأحباب، على بعد الحمى، الأماكن إلى الكنانة تهنى، أحبك حبين، مدد يا سيدة، ارحم محبينك، سيدنا النبى يا جماله، إنّي جعلتك فى الفؤاد محدثي، قمر سيدنا النبى، يا مَن بلغ العلا بتمامه، لا إله إلاّ الله".يشار إلى أن مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ على التراث الروحاني من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية، وتضم مجموعة من المنشدين والمُبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف ويضم ريُبرتوارها مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من "محي الدين بن عربي، الحلاج، ابن الفارض وغيرهم"، قدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.