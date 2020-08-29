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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حزب المصريين: الرئيس السيسي شعلة نشاط وإنجازاته لا حصر لها

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:19 م
الدكتور حسين أبو
الدكتور حسين أبو العطا
محمد الشريف
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ثمّن الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، الافتتاحات التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجموعة من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، والتي تضمنت مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير ٢ للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي استطاع خلال فترة وجيزة من عمر الوطن افتتاح عدد مهول من المشروعات القومية؛ الأمر الذي جعل مصر من بين مصاف الدول المتقدمة.

وقال "أبوالعطا"، في بيان مساء اليوم السبت، إن المشروعات القومية تفتح الأبواب أمام الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي؛ ما يترتب عليه انخفاض معدل البطالة؛ علاوة على أنها تُسهم بدورها في تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، موضحًا أن تلك المشروعات من شأنها حل مشكلة الكثافة من خلال إنشاء طرق ومدن ومشروعات ومرافق وبنية أساسية؛ والتي سيجني ثمارها الشعب المصري في القريب العاجل.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي شعلة نشاط، ولا يكل ولا يمل من العمل الدؤوب والمتواصل في جميع المجالات من أجل النهوض بمصر واستكمال مسيرة التقدم والبناء والتنمية والتعمير على كافة الاتجاهات، موضحًا أن إنجازات الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة الدولة المصرية خلال فترة عصيبة من عمر الوطن لا حصر لها، ومن ينكر ذلك الأمر فهو جاحد ولا يعترف بالحقيقة الموجودة على أرض الواقع، مؤكدًا أن الرئيس يعمل في جميع الاتجاهات وكافة القطاعات في آن واحد؛ للنهوض بمصرنا الغالية حتى أعاد للدولة المصرية مكانتها المرموقة.

وأوضح أن مصر عادت من جديد لقيادة المنطقة بأكملها، وباتت كلمتها مسموعة على الساحة العالمية، بسبب قوة وشجاعة الرئيس السيسي الذي لا يكل ولا يمل لرفعة شأن الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الإعلام الكاره لمصر يصدر دائمًا صورة سلبية ويفبرك الحقائق في طريقة مباشرة لتضليل عقول المصريين وإثارة الفتنة ضد الدولة واستقرارها؛ ولا يعلمون أن المصريين خلال الوقت الحالي أصبحوا يتمتعون بقدر عالٍ من الوعي ويثقون ثقة عمياء في القيادة السياسية الممثلة في الرئيس السيسي، ويصطفون خلفه من أجل استمرار مسيرة البناء والتعمير، ومن أجل تشييد المزيد من الإنجازات في الدولة التي تغيرت، وأصبحت من مصاف الدول المتقدمة بفضل قيادتها الحكيمة.

وثمن رئيس حزب "المصريين"، حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية فيما يتعلق بالبناء المخالف والتعديات، مؤكدًا أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على تحذير المواطنين من الاستمرار في الأوضاع المخالفة والتي ستتسبب في نتائج وخيمة ستعم على الدولة والمواطن معا، موضحًا أن أن البناء المخالف ظاهرة تؤرق الدولة المصرية، وتُشكل خطورة بالغة على المواطنين، ويجب الاستماع جيدا لرسائل الرئيس السيسي وتطبيقها على أرض الواقع لأنه لا يريد إلا الخير لمصر وشعبها العظيم ويتحدث بلغة الأرقام وبحسابات دقيقة.

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