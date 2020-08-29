إيناس الدغيدي رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة عن اختيار المخرجة إيناس الدغيدي، رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط في الدورة الـ٣٦ المقرر انعقادها في الفترة من ٧ إلى ١٢ نوفمبر المقبل.كما قررت إدارة المهرجان تكريم المخرجة الكبيرة، لما قدمته على المستوى السينمائي من أعمال مهمة ومميزة.من جانبه؛ قال الناقد الأمير أباظة، رئيس المهرجان، إن المخرجة إيناس الدغيدي، تعد واحدة من المخرجات اللاتي يملكن رؤية مختلفة وسابقة لمخرجات جيلها، حيث خاضت معركة تقديم القضايا الجريئة، وسلّطت الضوء على العديد من القضايا المهمة، وهو ما يجعلها قادرة على التميز بالخبرة والمعرفة التي تؤهلها لرئاسة لجنة التحكيم.وأضاف أن ما قدمته المخرجة من عطاء سينمائي كبير جعل لديها رصيد ضخم من الأعمال المهمة والمميز، دفع إدارة المهرجان لتكريمها تقديرا لهذا العطاء، مشيرا إلى أن المهرجان سوف يُصدر كتابا عن مسيرتها السينمائية تأليف الناقدة ماجدة موريس.بينما وجهت المخرجة إيناس الدغيدي، الشكر لإدارة المهرجان على تقديرها واختيارها لرئاسة لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، وكذلك تكريمها، مؤكدة أن التقدير أمر مهم للغاية لصناع السينما، خاصة إذا كان من مهرجان كبير وعريق بحجم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.يشار إلى أن المخرجة إيناس الدغيدي، تخرجت في المعهد العالي للسينما عام 1975، وعملت في البداية كمساعد مخرج في عدة أفلام منها "أفواه وأرانب" عام 1977، لتخرج فيلمها الأول "عفوًا أيها القانون" عام 1985، ثم تتوالى بعد ذلك أعمالها والتي شاركت في بعضها بالتأليف مثل فيلم "مذكرات مراهقة" عام 2001، أو بالتمثيل مثل فيلم "امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990، ومن أبرز أعمالها أيضًا كمخرجة "لحم رخيص"، "دانتيلا"، "استاكوزا".