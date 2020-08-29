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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«المسرح التجريبي» يهدي دورة 2020 لاسم الراحل سناء شافع

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:25 م
سناء شافع
سناء شافع
حسين الجندي
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قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان، إهداء دورة هذا العام من المهرجان لاسم الراحل الفنان سناء شافع تقديرا لعطائه الأكاديمي والفني عبر ما يزيد على النصف قرن.

كان الدكتور سناء شافع قد رحل عن عالمنا قبل افتتاح المهرجان بأقل من ثلاثة أسابيع، تاركا المئات من تلاميذه في الساحتين المسرحية والثقافية.

ولد د.سناء في أسيوط عام 1943، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ليتخرج منه عام 1959، وعقب التخرج مباشرة سافر إلى ألمانيا الشرقية ــ وقتها ــ بمنحة من وزارة الثقافة الألمانية؛ ليحصل على دبلوم الإخراج المسرحي، ودرس لاحقًا الدراما الموسيقية في ألمانيا أيضا.

عند عودته للقاهرة تم تعيينه بالمسرح القومي، وأخرج شافع للمسرح الكوميدي عرض "اللي رقصوا ع السلم"، ثم "دون كيشوت".

تولى الراحل إدارة مسرح الطليعة لعام واحد "1974- 1975"، والتحق بأكاديمية الفنون مدرسا لمادتي التمثيل والإخراج عام 1977، وتولى عمادة المعهد العالي للفنون المسرحية في الفترة من 1987 وحتى 1990، واستمر عطائه الفني والأكاديمي حتى يوم رحيله 12 أغسطس 2020.

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