سامح شكري يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة لليبيا بالإنابة غدًا

يستقبل سامح شكري وزير الخارجية، صباح الغد، ستيفاني ويليامز، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، بمقر وزارة الخارجية.ووصلت السيدة ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، أمس الجمعة، القاهرة، في زيارة تستغرق أياما، تلتقي خلالها مع عدد من المسئولين المصريين من الجهات المعنية بالشأن الليبي، لمناقشة تطورات الأزمة الليبية، وسبل دفع العملية السياسية هناك.