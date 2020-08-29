استهداف 796 مواطنًا في اليوم الأول من «لأني رجل» بالإسكندرية

أطلق فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، اليوم السبت، المرحلة الثانية من حملة "لأني رجل" مشروع المساواة بين الجنسين، التي ينفذها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في الفترة من 29 حتي 31 أغسطس 2020.وقالت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع، في بيانها، إن الحملة تضم 9 شباب من وحدة التطوع بالإسكندرية، لافتة إلى أن فريق العمل عقد في يومه الأول لقاءات فردية، وجماعية، وجولات بأماكن التجمعات لنشر رسائل الحملة والتي تضم 10 موضوعات تتضمن "دعم الرجل للمرأة فى العمل، والتعليم، وممارسة الرياضة، والمشاركة فى الأعمال المنزلية، والتعامل معها فى العمل والدراسة باحترام، والمشاركة فى تربية الأولاد، ومناهضة العنف ضد المرأة، وحمايتهن من التحرش وختان الإناث، والزواج المبكر".وأشارت إلى أن الحملة استهدفت في يومها الأول 796 مواطنا من الرجال والشباب والسيدات والأطفال، وتمت من خلال الجولات بالأماكن العامة ومنها "نادي أعضاء هيئة التدريس، ومركز شباب الأنفوشي، وجولات حرة للشباب في المقاهي".