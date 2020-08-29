السودان يسجل 107 إصابات جديدة بكورونا: لا وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد دون تسجيل حالات وفاة، فيما تم شفاء 9 حالات.أوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان السبت عن التقرير الوبائي ليوم الخميس الماضي أن الحالات الجديدة سُجلت منها 106 إصابات في الخرطوم، وإصابة واحدة في ولاية القضارف (شرق السودان)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 1335 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و١٨٩ حالة، بينها 823 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6612 شخصًا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.