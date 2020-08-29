رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يسجل 107 إصابات جديدة بكورونا: لا وفيات

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:15 م
كورونا في السودان
كورونا في السودان
ا ش ا
طباعة
أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد دون تسجيل حالات وفاة، فيما تم شفاء 9 حالات.

أوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان السبت عن التقرير الوبائي ليوم الخميس الماضي أن الحالات الجديدة سُجلت منها 106 إصابات في الخرطوم، وإصابة واحدة في ولاية القضارف (شرق السودان)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 1335 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و١٨٩ حالة، بينها 823 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6612 شخصًا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

موضوعات متعلقة

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

قصة محمد خالد.. شاب تنبأ بموته.. وأصدقاؤه: «كسرتنا يا صاحبى»

غرق طفل في حمام سباحة فندق بالغردقة

أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 29-8-2020

الصور

image description

ألبوم.. حفل نسمة عبدالعزيز في الأوبرا

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«لهفة المشتاق».. لحظة فتح أبواب مسجد مصطفى محمود (فيديو)

الأكثر قراءة

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

على رأسهم مرتضى.. إحالة 10 أسماء للجنة الانضباط باتحاد الكرة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

المتهمون باغتصاب فتاة فى التجمع ينكرون الجريمة: «إحنا من عائلات مرموقة»

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«الغيرة الشديدة والعلقة الساخنة».. أسرار علاقة أنور وجدي وليلى مراد

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

حكايات يوسف شاهين مع طولة اللسان: «تعود أن يشتم ولا يُشتم»

ما هي الكلمة التي طلبت لجنة نوبل تعديلها في خطاب نجيب محفوظ؟

نجم الساعة

بالأرقام.. كيف تحول كورونا إلى «نعمة» للزراعة المصرية؟

منوعات

نفوق جماعي للفيلة في زيمبابوي

احذر.. كورونا قد يدخل بيتك «بطريقة لا تخطر على بال»

لقاحات الجهاز التنفسي تقلل من الوفيات الناجمة عن قصور القلب

علماء: النوم أثناء النهار يؤدى للموت

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
د.كريمة الحفناوى
عين حلوان والعمل التطوعى
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «1»
المزيد

الثقافة

فضح الصهاينة.. ناجي العلي عبر عن معاناة الفلسطينيين برسوماته

«العازف» مجموعة قصصية تتناول حياة المرأة بعد الطلاق

شريف صالح ينتهي من «حفلة الميتين الأوغاد»

فاتن حمامة: أنا خيالية جدًا ومغرورة و«قنزوحة»