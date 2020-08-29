رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مياه الجيزة» تنتهي من صيانة خط ناهيا وعودة المياه للهرم وفيصل

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:10 م
صيانة خط ناهيا
صيانة خط ناهيا
طباعة
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انتهاء أعمال الإصلاح للخط 1000 مم بمنطقة ناهيا، وإعادة ضخ المياه للمناطق المتاثرة فى (صفط اللبن – كفر طهرمس - الطوابق - نهايات فيصل والهرم وغيرها).

قالت الشركة إنه تم إعادة ضخ المياه بالشبكات، وجار التحميل تدريجيًا للوصول إلى الضغوط المطلوبة والطبيعية، لجميع المناطق المتأثرة، وأعربت الشركة عن أسفها لتأخر الإصلاح؛ نظرًا العطل الجسيم الخارج عن إرادتها.

كانت مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أكدت أمس استمرار أعمال الإصلاح لخط نقل المياه الرئيسى قطر 1000 مم بمنطقة ناهيا، بتواجد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الجيزة وقيادات الشركة.

وأوضحت الشركة، فى بيان، أن أسباب تأخر الإصلاح ترجع إلى حدوث الكسر بالخط بجوار مصرف زنين، ما استلزم معه بناء شدادات خشبية لتقوية التربة تحسبا لعدم حدوث أى انهيارات أثناء العمل.

ودفعت الشركة بغطّاسين لتحديد مكان الكسر، وتجهيز المواسير وجار استكمال أعمال الحفر والتركيب لأطوال 24 متر مواسير، وترحيل الخط حوالى 40 مترًا بعيدًا عن المصرف.

وأشارت إلى أنه تم توفير مصادر تغذية بديلة لأغلب المناطق، وانحسار المناطق المتأثرة حاليا فى (صفط اللبن – كفر طهرمس - الطوابق - نهايات فيصل والهرم).

والشركة إذ تأسف عن هذا العطل الخارج عن إرادتها فإنها تبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة.

وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة، فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصة محمد خالد.. شاب تنبأ بموته.. وأصدقاؤه: «كسرتنا يا صاحبى»

غرق طفل في حمام سباحة فندق بالغردقة

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

المتهمون باغتصاب فتاة فى التجمع ينكرون الجريمة: «إحنا من عائلات مرموقة»

الصور

image description

ألبوم.. حفل نسمة عبدالعزيز في الأوبرا

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«لهفة المشتاق».. لحظة فتح أبواب مسجد مصطفى محمود (فيديو)

الأكثر قراءة

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

على رأسهم مرتضى.. إحالة 10 أسماء للجنة الانضباط باتحاد الكرة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

المتهمون باغتصاب فتاة فى التجمع ينكرون الجريمة: «إحنا من عائلات مرموقة»

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«الغيرة الشديدة والعلقة الساخنة».. أسرار علاقة أنور وجدي وليلى مراد

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

حكايات يوسف شاهين مع طولة اللسان: «تعود أن يشتم ولا يُشتم»

ما هي الكلمة التي طلبت لجنة نوبل تعديلها في خطاب نجيب محفوظ؟

نجم الساعة

بالأرقام.. كيف تحول كورونا إلى «نعمة» للزراعة المصرية؟

منوعات

نفوق جماعي للفيلة في زيمبابوي

احذر.. كورونا قد يدخل بيتك «بطريقة لا تخطر على بال»

لقاحات الجهاز التنفسي تقلل من الوفيات الناجمة عن قصور القلب

علماء: النوم أثناء النهار يؤدى للموت

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
د.كريمة الحفناوى
عين حلوان والعمل التطوعى
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «1»
المزيد

الثقافة

فضح الصهاينة.. ناجي العلي عبر عن معاناة الفلسطينيين برسوماته

«العازف» مجموعة قصصية تتناول حياة المرأة بعد الطلاق

شريف صالح ينتهي من «حفلة الميتين الأوغاد»

فاتن حمامة: أنا خيالية جدًا ومغرورة و«قنزوحة»