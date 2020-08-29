إيران تسجل 110 وفيات و1905 إصابات جديدة بكورونا

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيران حتى الآن عتبة 21 ألف حالة، بعد تسجيل 110 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة في البلاد اليوم السبت.وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في تصريح صحفي - إنه جرى تسجيل 110 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في إيران 21 ألفا و359 شخصا، بحسب ما نقلته وكالة (مهر) الإيرانية للأنباء.وأضافت المتحدثة أنه جرى - خلال الساعات الـ 24 الماضية - تسجيل 1905 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 371 ألفا و816 شخصا حتى الآن.وتابعت أن عدد المتعافين من كورونا في أنحاء البلاد بلغ 319 ألفا و847 شخصا حتى الآن، مشيرة إلى أن 3 ملايين و113 ألفا و806 أشخاص خضعوا لاختبار الإصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد حتى الآن.