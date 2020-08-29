محمد يسري ينشر صورة من كواليس «حكايات بنات 5»: «الحكاية لسه مخلصتش»

يواصل الفنان الشاب محمد يسري، تصوير المشاهد الأخيرة الخاصة بالجزء الخامس من مسلسل حكايات بنات، الذي كان قد عرض منه الجزء الأول قبل شهر رمضان الماضي على قناة أون دراما، وحقق نجاحا كبيرا، بينما تفاعل الجمهور مع محمد يسري وشخصية "معتز" التي يقدمها في العمل الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين الشباب.وقال يسري، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحكاية لسه مخلصتش.. جميلة ومعتز.. حكايات بنات"، مشيرا إلى أن هناك قصة سوف تجمع بينهما مرة أخرى بعدما أثارت القصة الأولى في الجزء الرابع ردود أفعال قوية.المسلسل يشارك في بطولته كل من ميرنا نورالدين وهند عبدالحليم وأسماء جلال وهاجر أحمد وليلى حسين وأحمد كرارة وآخرين، وهو من إخراج مصطفى أبوسيف، وسوف يتم عرضه خلال الفترة المقبلة.