«طباخ» يعتدي جنسيًا على أطفال دار رعاية مقابل 5 جنيهات

تمكن رجال مباحث مصر القديمة، برئاسة المقدم شادي الشاهد من القبض على طباخ اعتدى جنسيًا على أطفال داخل دار رعاية بمصر القديمة.وكشف مصدر أمني أن الطباخ يدعى "عبد الله. م" 54 سنة، يعمل بالدار منذ 18 عاما، وكان يستدرج الأطفال القصر بمبالغ مالية بسيطة 5 جنيهات للتحرش بهم، وعندما علم المسئولون عن الدار بالواقعة أقالوه، خاصة عندما أقرت فتاة تبلغ من العمر 16 سنة، أنه أعطاها 5 جنيهات وتحرش بها.وعقب فصله من الدار تسلل إلى الدار واعتدى جنسيا على طفلة، مقابل 10 جنيهات، فقامت مشرفة الدار بإبلاغ مباحث القسم.وبعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة تم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.