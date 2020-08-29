المعارضة التركية: بيانات الصحة بشأن كورونا غير صحيحة

كشف رئيسا بلديتي إسطنبول وأنقرة التركيتين التابعان لحزب الشعب الجمهوري المعارض، اليوم السبت، عن عدم صحة بيانات وزارة الصحة التركية بشأن فيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال مشاركتهما في حلقة نقاش طرحها حزب الخير التركي.وقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، إن أكبر مشكلة تواجهه هي عدم الشفافية في فترة تشهد الموجة الثانية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى اتهام النظام لأي شخص يكشف الحقيقة بـ«الخيانة»، وفقا لموقع «سوزجو» التركي.وبيّن إمام أوغلو تلاعب النظام التركي برئاسة حزب العدالة والتنمية في تقارير وفيات فيروس كورونا، بعد إصدار الأوامر إلى الهيئات المختصة بعدم الإشارة إلى الفيروس التاجي عند الحديث عن سبب الوفاة.من جهته، أوضح رئيس بلدية أنقرة عن حزب الشعب الجمهوري، منصور يافاش، وفاة 563 حالة في محافظة أنقرة بسبب فيروس كورونا المستجد.وبالأمس، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن الوزارة سجلت 1517 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» بمختلف أنحاء تركيا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.