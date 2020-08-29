سولاف درويش تشيد بافتتاح الرئيس للمشروعات القومية بالإسكندرية

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم عددا من المشروعات فى محافظة الاسكندرية، مؤكدة أن أهم ما يميز أجهزة الدولة المصرية على المستويات كافة، حاليًا، هو العمل في صمت، وترك الأفعال تتحدث على أرض الواقع.وقالت درويش، في بيان، إنه ولأول مرة منذ عقود، هناك خطط واضحة المعالم، تركز في الأساس على المواطن، وتوفير حياة كريمة، حيث يجري التنفيذ بناءً على آليات وإجراءات صارمة لضمان الدقة والسرعة معًا في إنجاز المشروعات، والتي بدأ أثرها ينعكس على الجميع.ولفتت إلى أن هناك من يحاول التقليل من أي إنجاز يتم بإظهار والتركيز على السلبيات فقط، إلا أن الحكومة تسير هى الأخرى على درب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في البحث عن المشكلات التي تُثار وإيجاد حلول جذرية لها، دون الانزلاق إلى أمور فرعية يسعى لها البعض من أصحاب المصالح والأجندات الخاصة.وأشارت إلى أن هناك أزمات لا يمكن لأحد أن ينكرها، ولا يوجد بلد ليس به مشكلات، لكن المهم هو البحث عن الآلية التي يمكن بها حل المشكلة، حتى لا يتم إعطاء فرصة لأعداء الوطن لاستغلال ذلك في التحريض وتزييف الحقائق.ونوهت بأن شهادات المؤسسات الدولية، والتي لا تجامل أحدا، خير دليل على المجهود المبذول في سبيل بناء دولة عصرية، بعيدًا عن الشعارات الزائفة التي كانت تردد على مدار عقود دون نتيجة على أرض الواقع.