عريقات يبحث مع سفيري مالطا والنرويج تطوير العلاقات الثنائية

وتناول عريقات وسفير مالطا لدى دولة فلسطين روبين جوتشي - وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا" العلاقات الثقافية والتاريخية القوية بين فلسطين ومالطا، وشكر عريقات السفير - المنتهية ولايته في فلسطين - على جهوده التي جعلت هذه العلاقات أقوى، ودعمه لحقوق الإنسان والعدالة والحرية والسلام وتمنى عريقات للسفير جوتشي التوفيق في مهامه الجديدة سفيرا لدولة مالطا في الهند.





كما استقبل عريقات ممثل مملكة النرويج لدى دولة فلسطين تورون فيستي، حيث وجه الشكر للنرويج على دعمها لقضايا الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، والجهود التاريخية التي بذلتها من أجل سلام عادل ودائم على أساس إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.





استقبل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم السبت، في مكتبه سفير مالطا لدى دولة فلسطين، وممثل مملكة النرويج، كل على حدة.وأكدت فيستي أنها تعمل لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وتوسيعها لتشمل مجالات اخرى، واستمرار بلادها بتقديم الدعم للشعب والحكومة الفلسطينية، مشيدة بجهود الحكومة الفلسطينية في مواجهة وباء كورونا.