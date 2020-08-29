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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نقيب البيطريين: لم الشمل وتفعيل اللجان أهم أهدافي (صور)

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:56 م
الدكتور خالد سليم
الدكتور خالد سليم
عبدالناصرمحمد
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شكر الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، الجمعية العمومية وكل طبيب وطبيبة شاركوا بالانتخابات، وقدموا الاستحقاق الانتخابى، قائلا: «كل الشكر والتقدير والاحترام للزملاء المشاركين فى العملية الانتخابية، وكل الشكر للزملاء الذين قاموا على العملية الانتخابية بداية من لجنة تلقى الطلبات برئاسة دكتور أشرف قاسم، ولجنة الإشراف على الانتخابات برئاسة الدكتور البدى أحمد ضيف وكيل مجلس النقابة، وكل أعضاء اللجنتين».

وقال «سليم»، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين: «كل الشكر للمجلس السابق، رغم أننى أرى أنه لا يمكن وصفه بأنه مجلس سابق، فجميعنا فى مركب واحد، وسنكمل معا، لا أحد يعمل وحيدا، فالخبرات التى تكونت لدى الزملاء الذين لم يحالفهم التوفيق فى الانتخابات، لابد أن يستكملوا المسيرة معنا، سواء من داخل المجلس أو خارجه».

كما أتقدم بكل الشكر لأخى وصديقى النقيب العام السابق الدكتور خالد العامرى، فهو ليس سابقا، فهو نقيب، وسيظل فى قلبى وبجوارى، ومتأكد أنه سيكون داعما ومساندا بكل قوة لنا فى كل خطوة لتحقيق أهدافنا، ووضع مهنتنا فى مكانة لائقة وسط مجتمعنا ووسط جمهورية مصر العربية، لدعم اقتصادنا الوطنى، وبناء مصرنا الحبيبة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد نقيب الأطباء البيطريين، أن أهم أهداف المجلس فى المرحلة القادمة هى لم الشمل، فكلنا فى مركب واحد ووطن واحد، ومهنة واحدة، وبالتالى لابد من العمل يد بيد، والتعاون، كما أنه ليس هناك تضاد بين الجهات التنفيذية والنقابة، فلا بد أن نتحد ونتوافق، لتحقيق أهدافنا جميعا، بالإضافة إلى تفعيل اللجان، حيث انبثقت كثيرا من اللجان عن المجلس السابق، وأشد على يد أعضائى أن يتم تفعيلها أكثر وأكثر لنصل إلى المرجو منها خلال الفترة القادمة، داعيا الجميع مشاركة النقابة خلال الفترة المقبلة للتعاون لصالح الوطن والمهنة.

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