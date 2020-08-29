وفاة الأمين العام الأسبق لمنظمة العمل العربية الليبي

توفي، اليوم السبت، الأمين العام السابق لمنظمة العمل العربية، الدكتور إبراهيم قويدر، في القاهرة، عن عمر ناهز الـ73 عامًا، حسبما أفادت صحيفة "الوسط" الليبية.وتولى الراحل عدة مناصب حكومية في مجال العمل والشباب والضمان الاجتماعي، منها: أمين «اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي» لمدينة بنغازي بين عامي 1979 و1982، وأمين «اللجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهرية» (وزير) منذ العام 1982 إلي العام 1984، ومدير عام صندوق الضمان الاجتماعي على مستوي ليبيا منذ 1984 إلي 1990، ومستشار بـ«اللجنة الشعبية العامة» (مجلس الوزراء) بين أعوام 1990 و1993، وأمين لجنة إدارة الهيئة العامة للقوي العاملة منذ 1993 إلى 1999.ويعد الدكتور إبراهيم قويدر هو أحد الخبراء الليبيين في الاقتصاد الاجتماعي وتنمية الموارد البشرية، الذين أسهموا بفاعلية في تطوير آلية العمل العربي المشترك على مدار سنوات عديدة، وهو أحد من تولّوا مناصب قيادية، ليبية وعربية، فقد شغل منصب أمين الشباب والرياضة في ليبيا بين عامى 1979، 1984، وأمين صندوق الضمان الاجتماعي الليبي بين عامى 1984، 1990، ثم أمين لجنة تمليك المنشآت العامة والخصخصة من 1990 وحتى 1992، ثم أمين القوى العاملة من عام 1993 وحتى 1999.وعلى المستوى العربي شغل منصب المدير العام لمنظمة العمل العربية بالقاهرة حتى نهاية مارس 2007، إضافة إلى ترأسه المجموعة العربية في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بجنيف، ومجلس إدارة منظمة الأسرة العربية في تونس، فضلا عن شغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للمؤسسات العائلية باريس، وعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية جنيف.وله العديد من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية المتخصصة، منها «القوى العاملة العربية وتحديات العصر» و«الأسرة العربية وتحدّيات القرن الحادي والعشرين» و«التنمية البشرية أساليب وبرامج»، إلى غير ذلك من الدراسات، وبالإضافة إلى ما سبق فإن الدكتور إبراهيم قويدر هو أحد شهود العيان على فترة حكم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وأحد المشاركين عن قرب في المطبخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المستوى العربي.