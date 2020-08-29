رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية يفتتح 13 مشروعًا خدميًا بتكلفة 769 مليون جنيه

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:43 م
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
كتب صلاح حسنى
طباعة
واصل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولاته بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية على أرض المحافظة، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وقام المحافظ اليوم بافتتاح وتفقد ووضع حجر الأساس لـ 13 مشروعًا خدميًا في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطب البيطري بتكلفة 769 مليون جنيه، مؤكدًا أن القليوبية من بين المحافظات التي لها نصيب كبير من تنفيذ المشروعات تخطّى الـ 35 مليار جنيه خلال الست سنوات الماضية ونتج عن ذلك طفرة كبيرة في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما في مشروعات الصحة والتعليم والطرق والكباري والإسكان والكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وبدأ المحافظ الجولة بوضع حجر أساس مدرسة الشهيد مصطفى عطايا عبد الصبور بمدينة كفر شكر (توسع) بتكلفة 5 ملايين جنيه وتحتوي على 12 فصلًا، حيث تابع المحافظ العمل بالمدرسة.

وتابع المحافظ بمدينة كفر شكر بتفقد مستشفى كفر شكر المركزى بتكلفة 220 مليون جنيه، تطوير شامل واستحداث مباني، وتشتمل المستشفى على 29 حضانة للأطفال المبتسرين، و20 سرير عناية مركزة، وقسم استقبال وطوارئ، وقسم عمليّات، وقسم مناظير، وقسم الكلى ويحتوي على 42 ماكينة للغسيل الكلوي، إلى جانب العيادات الخارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الأشعة ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم، وأجنحة إقامة مختلفة منها المجاني والاقتصادي والفندقي).

كما افتتح المحافظ أيضًا مبنى الوحدة المحلية بالبقاشين (إحلال وتجديد) بتكلفة 2 مليون جنيه، وكذلك افتتاح مدرسة محمد أسامة عمارة الإعدادية بقرية الزمرونية (جديد) بتكلفة 7 ملايين جنيه وتحتوي على 9 فصول.

واستكمل المحافظ الجولة بمدينة قليوب حيث قام المحافظ بوضع حجر أساس مدرسة عبدالحليم مأمون تعليم أساسي بقرية قلما ( توسع) بتكلفة 6 ملايين جنيه وتحتوي على 17 فصلا.

وفي قطاع الصرف الصحي تفقد المحافظ محطة صرف صحي كفر أبوجمعة بتكلفة 11 مليون جنيه، والمتوقع الانتهاء منها فى أكتوبر القادم، كما تفقد المحافظ محطة صرف صحي ابو سنة بتكلفة 22 مليون جنيه والمتوقع الانتهاء منها فى نهاية سبتمبر القادم.

ووضع المحافظ اليوم حجر أساس مدرسة ميت حلفا تعليم أساسى (جديد) بتكلفة 8 ملايين جنيه وتحتوي على 22 فصلا واختتم المحافظ مشروعات مدينة قليوب بتفقد توسعات محطة مياه قليوب بكوم اشفين، حيث إن طاقة المحطة 68 ألف م3يوم؛ لتصبح الطاقة الاجمالية للمرحلتين 136 الف م3يوم بتكلفة 200 مليون جنيه وتبلغ نسبة التنفيذ 70% والمتوقع الانتهاء منها فى مارس 2021.

وتابع المحافظ جولته بحي شرق شبرا الخيمة، حيث افتتح سيادته مدرسة احمد شوقى الإعدادية بحى شرق شبرا الخيمة (توسع) بتكلفة 6 ملايين جنيه، ويبلغ عدد الفصول 18 فصلا، كما تفقد المحافظ المحطة الوسيطة بمنطقة القطاوى بحي شرق شبرا الخيمة (على مساحة 2 فدان بتكلفة 25،5 مليون جنيه تقريبا، وتستوعب 2500 متر مكعب يوميا من القمامة).

واختتم المحافظ الجولة بحي غرب شبرا الخيمة حيث افتتح المحافظ مدرسة شبرا الخيمة تعليم اساسى (توسع) بتكلفة 5 ملايين جنيه وتبلغ عدد الفصول 16 فصلًا، كما بتفقد مجزر نصف الى بحى غرب شبرا الخيمة بتكلفة 17 مليون جنيه، حيث شدد المحافظ على ضرورة دفع الأعمال وتسليم المشروع خلال شهرين.

موضوعات متعلقة

سلاح الزمالك الأخير لتجديد عقد فرجاني ساسي

السيسى عن البناء غير المخطط: «ما تحملوناش أعباء أكبر مننا»

«علمية كورونا»: بروتوكولات مواجهة الفيروس فى مصر ضمن الأقوى عالميًا

الجيش اللبنانى: مصرى بين 7 مفقودين فى انفجار مرفأ بيروت

الصور

image description

ألبوم.. حفل نسمة عبدالعزيز في الأوبرا

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«لهفة المشتاق».. لحظة فتح أبواب مسجد مصطفى محمود (فيديو)

الأكثر قراءة

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

على رأسهم مرتضى.. إحالة 10 أسماء للجنة الانضباط باتحاد الكرة

المتهمون باغتصاب فتاة فى التجمع ينكرون الجريمة: «إحنا من عائلات مرموقة»

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«الغيرة الشديدة والعلقة الساخنة».. أسرار علاقة أنور وجدي وليلى مراد

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

حكايات يوسف شاهين مع طولة اللسان: «تعود أن يشتم ولا يُشتم»

ما هي الكلمة التي طلبت لجنة نوبل تعديلها في خطاب نجيب محفوظ؟

نجم الساعة

بالأرقام.. كيف تحول كورونا إلى «نعمة» للزراعة المصرية؟

منوعات

نفوق جماعي للفيلة في زيمبابوي

احذر.. كورونا قد يدخل بيتك «بطريقة لا تخطر على بال»

لقاحات الجهاز التنفسي تقلل من الوفيات الناجمة عن قصور القلب

علماء: النوم أثناء النهار يؤدى للموت

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
د.كريمة الحفناوى
عين حلوان والعمل التطوعى
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «1»
المزيد

الثقافة

فضح الصهاينة.. ناجي العلي عبر عن معاناة الفلسطينيين برسوماته

«العازف» مجموعة قصصية تتناول حياة المرأة بعد الطلاق

شريف صالح ينتهي من «حفلة الميتين الأوغاد»

فاتن حمامة: أنا خيالية جدًا ومغرورة و«قنزوحة»