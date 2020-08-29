محافظ القليوبية يفتتح 13 مشروعًا خدميًا بتكلفة 769 مليون جنيه

واصل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولاته بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية على أرض المحافظة، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.وقام المحافظ اليوم بافتتاح وتفقد ووضع حجر الأساس لـ 13 مشروعًا خدميًا في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطب البيطري بتكلفة 769 مليون جنيه، مؤكدًا أن القليوبية من بين المحافظات التي لها نصيب كبير من تنفيذ المشروعات تخطّى الـ 35 مليار جنيه خلال الست سنوات الماضية ونتج عن ذلك طفرة كبيرة في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما في مشروعات الصحة والتعليم والطرق والكباري والإسكان والكهرباء والمياه والصرف الصحي.وبدأ المحافظ الجولة بوضع حجر أساس مدرسة الشهيد مصطفى عطايا عبد الصبور بمدينة كفر شكر (توسع) بتكلفة 5 ملايين جنيه وتحتوي على 12 فصلًا، حيث تابع المحافظ العمل بالمدرسة.وتابع المحافظ بمدينة كفر شكر بتفقد مستشفى كفر شكر المركزى بتكلفة 220 مليون جنيه، تطوير شامل واستحداث مباني، وتشتمل المستشفى على 29 حضانة للأطفال المبتسرين، و20 سرير عناية مركزة، وقسم استقبال وطوارئ، وقسم عمليّات، وقسم مناظير، وقسم الكلى ويحتوي على 42 ماكينة للغسيل الكلوي، إلى جانب العيادات الخارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الأشعة ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم، وأجنحة إقامة مختلفة منها المجاني والاقتصادي والفندقي).كما افتتح المحافظ أيضًا مبنى الوحدة المحلية بالبقاشين (إحلال وتجديد) بتكلفة 2 مليون جنيه، وكذلك افتتاح مدرسة محمد أسامة عمارة الإعدادية بقرية الزمرونية (جديد) بتكلفة 7 ملايين جنيه وتحتوي على 9 فصول.واستكمل المحافظ الجولة بمدينة قليوب حيث قام المحافظ بوضع حجر أساس مدرسة عبدالحليم مأمون تعليم أساسي بقرية قلما ( توسع) بتكلفة 6 ملايين جنيه وتحتوي على 17 فصلا.وفي قطاع الصرف الصحي تفقد المحافظ محطة صرف صحي كفر أبوجمعة بتكلفة 11 مليون جنيه، والمتوقع الانتهاء منها فى أكتوبر القادم، كما تفقد المحافظ محطة صرف صحي ابو سنة بتكلفة 22 مليون جنيه والمتوقع الانتهاء منها فى نهاية سبتمبر القادم.ووضع المحافظ اليوم حجر أساس مدرسة ميت حلفا تعليم أساسى (جديد) بتكلفة 8 ملايين جنيه وتحتوي على 22 فصلا واختتم المحافظ مشروعات مدينة قليوب بتفقد توسعات محطة مياه قليوب بكوم اشفين، حيث إن طاقة المحطة 68 ألف م3يوم؛ لتصبح الطاقة الاجمالية للمرحلتين 136 الف م3يوم بتكلفة 200 مليون جنيه وتبلغ نسبة التنفيذ 70% والمتوقع الانتهاء منها فى مارس 2021.وتابع المحافظ جولته بحي شرق شبرا الخيمة، حيث افتتح سيادته مدرسة احمد شوقى الإعدادية بحى شرق شبرا الخيمة (توسع) بتكلفة 6 ملايين جنيه، ويبلغ عدد الفصول 18 فصلا، كما تفقد المحافظ المحطة الوسيطة بمنطقة القطاوى بحي شرق شبرا الخيمة (على مساحة 2 فدان بتكلفة 25،5 مليون جنيه تقريبا، وتستوعب 2500 متر مكعب يوميا من القمامة).واختتم المحافظ الجولة بحي غرب شبرا الخيمة حيث افتتح المحافظ مدرسة شبرا الخيمة تعليم اساسى (توسع) بتكلفة 5 ملايين جنيه وتبلغ عدد الفصول 16 فصلًا، كما بتفقد مجزر نصف الى بحى غرب شبرا الخيمة بتكلفة 17 مليون جنيه، حيث شدد المحافظ على ضرورة دفع الأعمال وتسليم المشروع خلال شهرين.