أبرز المعلومات عن محطة معالجة الصرف الصحي في برج العرب

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، المرحلة الأولى بمحطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمدينة برج العرب الجديدة.وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز المعلومات عن المحطة:-تساهم محطة المعالجة الثلاثية في خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه المنقاة، وتحقيق الاستفادة القصوى، وإعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف، وذلك بفصل الصرف الصناعي عن الصرف الصحي.- يخدم المشروع الجديد 13 حيًا سكنيًا يضم 450 ألفا و54 وحدة سكنية، إلى جانب 10 مناطق صناعية بمدينة برج العرب، بإجمالي عدد سكان 170 ألف نسمة.- المحطة ضمن مشروع متكامل لإعادة تصميم منظومة الصرف بمدينة برج العرب بتكلفة إجمالية بلغت 1.25 مليار جنيه- المنصرف منها حتى الآن 961 مليون جنيه.- تعد المحطة إنجازا في خطة فصل كافة شبكات الصرف الصناعي عن الصرف الآدمي، ما يسهم في توفير المياه الصالحة للري وترشيد استهلاك المياه المنقاة.- المرحلة الأولى من المحطة التي جرى افتتاحها اليوم تبلغ مساحتها 55 فدانا بتكلفة 230 مليون جنيه، إلى جانب 70 مليون جنيه تكلفة محطة رفع مياه الري الملحقة بها.- تعمل المحطة على المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي وتقدر طاقتها بـ 345 ألف متر مكعب يوميا.- تبلغ الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى من المحطة 115 ألف متر مكعب يوميا، بينما تقدر طاقة محطة رفع الري 40 ألف متر مكعب في اليوم.- تتكون المحطة من "مبنى المصافي وفاصل الرمال"، والذي يضم 3 أحواض ترسيب دائرية، 3 أحواض تهوية، 3 أحواض ترسيب نهائي، فضلا عن 6 فلاتر رملية، مرحلة الكلور، 3 أحواض تركيز حمأة.- تشمل المحطة "مبنى الموزعات والمولدات، بيارة التصافي، محطة الرفع المؤقتة عبارة عن عنبر به 3 طلمبات"، بينما تتكون محطة رفع مياه الري عنبر طلمبات يضم 6 طلمبات ومبنى مولدات ومحولات و2 خزان أرضي.