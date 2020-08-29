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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

المؤلف محمود حمدان يشارك في مسلسل «إلا أنا»

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:22 م
المؤلف محمود حمدان
المؤلف محمود حمدان
حسين الجندي
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يشارك المؤلف محمود حمدان، في "حكاية أمل حياتي" من مسلسل "إلا أنا" المقرر عرضه اليوم السبت على قناة دي إم سي في تمام الساعة الثامنة مساء.

وقال حمدان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بإذن الله هكون موجود كممثل في مسلسل إلا أنا حكاية أمل حياتي بدءا من اليوم علي قنوات dmc الساعه ٨ مساء، بطولة حنان مطاوع وبيومي فؤاد ومجموعة من نجوم مصر وشبابها الموهوبين تأليف أمين جمال وشريف يسري إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجي واروما".

يذكر أن محمود حمدان له عدد من الأعمال الفنية التي قام بتأليفها، منها مسلسل عوالم خفية للزعيم عادل إمام وفيلم الديزل للفنان محمد رمضان وعدد آخر من الأعمال الفنية.

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