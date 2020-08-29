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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يبحث سُبل تعزيز العلاقات مع وكالة الطاقة الذرية

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:38 م
ميمونة أحمد
ميمونة أحمد
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بحثت الوزير المفوض ميمونة أحمد، القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة بڤيينا بالإنابة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، سُبل تعزيز العلاقة المتطورة بين السودان والوكالة، وأوجه التعاون المشترك، لاسيما في مجالات التعاون الفني وبناء القدرات.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان السبت، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية شكر القائم بالأعمال بالإنابة السودانية على الفترة التي قضتها في ڤيينا، والجهود التي اضطلعت بها إبان فترة عملها.

من جانبها، نقلت القائم بالأعمال بالإنابة تقدير حكومة السودان للعمل الجاري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل المجالات، خاصة المجالات الزراعية والحيوانية والمياه، موجّهة الشكر للوكالة على تقديمها لعدد من أجهزة فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي وصلت السودان مؤخرًا.

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