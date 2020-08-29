«أبوزيد»: المشروعات القومية تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد

أشاد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، اليوم السبت، بالتأكيد المستمر على مواصلة واستدامة تنفيذ المشروعات القومية في كافة قطاعات الدولة، بما يحقق استدامة تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأضاف مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في بيان له أن المشروعات القومية لها العديد من الفوائد على الاقتصاد المصرى، حيث تساهم في زيادة حجم الناتج المحلى، والذى من المستهدف أن يصل إلى أكثر من 7 تريليونات جنيه خلال موازنة العام المالى 2020/2021، وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى أكثر من 6%، كما أن تلك المشروعات القومية تساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تعمل على انخفاض معدل البطالة وتراجع نسبة العجز الكلى، والذى بلغ 7.8% من الناتج المحلى الإجمالى في موازنة العام المالى الماضى 2019/2020.وأشار "أبوزيد" إلى أن ذلك يساهم في الاستمرار في استدامة تحقيق فائض أولى والذى بلغ 1.8% في موازنة العام المالى الماضى 20192020، إلى جانب ذلك تحقيق استراتيجية إدارة الدين العام والذى تستهدف الحكومة الوصول إلى أقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالى، حيث تم تحقيق نسبة 87% بموازنة العام المالى الماضى 20192020 خاصة أن الدولة المصرية تريد المحافظة على استدامة تراجع الدين العام، والذى ينقسم إلى الدين الخارجي ويبلغ 112.6 مليار دولار ويمثل 34% من الناتج المحلى الإجمالى منها 101 مليار دولار قروض طويلة الأجل، كما يبلغ الدين المحلى 270 مليار دولار، بما يمثل 69.5% من الناتج المحلى الإجمالى.