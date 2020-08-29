«الغيرة الشديدة والعلقة الساخنة».. أسرار علاقة أنور وجدي وليلى مراد

كان أنور وجدي يغار على زوجته الفنانة ليلى مراد، ويخاف أن يفتقدها فيفقد معها كل نجاحه السينمائي، والدخل المادي الكبير الذي تحققه له أفلامها، حقيقي أنه كان يحبها من البداية، وجعل من مشاهد الختام في فيلم "ليلى بنت الفقراء" حفل زواجهما في نهاية قصة حب مشهور، ولم تكن ليلى مراد تنكر أبدًا أن حبها الأول هو الموسيقار محمد عبدالوهاب.حكى جمال الليثي في مذكراته المنشورة بجريدة "نهضة مصر"2005، أن الفنانة ليلى مراد كانت تراقب الفنان محمد عبدالوهاب وقت زيارته لوالدها زكي مراد، وحتى عندما مثلت أمامه دور البطولة في فيلم "يحيا الحب" كانت تجلس عند قدميه بعد كل مشهد تصوير، وبذكاء فطري تلاعب أنور وجدي بهذا الحب، إذ اتفق مع "عبدالوهاب" على أن يكون شريكا في أفلامه بتلحين أغاني ليلى مراد والاستعراضات الغنائية التي تضمنتها أفلام مثل "قلبي دليلي"، و"غزل البنات".وتابع: كانت ليلى مراد كعادتها كلما جاء "عبدالوهاب" إلى البيت تجلس عند قدميه لتحفظ ألحانه، كما اعتادت دائمًا، ولا يكاد ينصرف إلا وتنال ليلى مراد علقة ساخنة من أنور وجدي، وحدث نفس الشىء بعد أن وافقت على العمل مع أحمد سالم في فيلم "الماضي المجهول".ويروي "الليثي" عن العزومات التي جمعت بينه وبين الفنان أنور وجدي ووجيه أباظة، وكانت الفنانة ليلى مراد هي المضيفة، ولم تستطع أن تخفى إعجابها بوجيه أباظة بعد عدة "عزومات" ودعوات للعشاء.ويقول جمال الليثي: "كنت دائما في صحبة وجيه أباظة في هذه الفترة، وكنت أشعر بالإعجاب الذي بدأ يبادله لليلى مراد، ولاحظت أنه بدأ يتطور إلى حب، رغم "العلق الساخنة" التي كانت تنالها بعد كل دعوة بسبب غيرة أنور وجدي الشديدة كالعادة".