صحة أسوان تستأنف القوافل الطبية.. وتجرى الكشف لـ1071 مواطنًا

استأنفت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي مدير المديرية، وإشراف الدكتور طارق أحمد حسن منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية، أعمال القوافل العلاجية من جديد، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.وتم تنظيم قافلة طبية للكشف المجاني استمرت يومين بقرية الصعايدة قبلي التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان.وأجري الكشف الطبي على 1071 مواطنا، كما ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي المقيمين بالقرية.