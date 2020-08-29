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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة أسوان تستأنف القوافل الطبية.. وتجرى الكشف لـ1071 مواطنًا

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:33 م
قافلة طبية
قافلة طبية
أسوان_إسراء توفيق
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استأنفت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي مدير المديرية، وإشراف الدكتور طارق أحمد حسن منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية، أعمال القوافل العلاجية من جديد، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وتم تنظيم قافلة طبية للكشف المجاني استمرت يومين بقرية الصعايدة قبلي التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان.

وأجري الكشف الطبي على 1071 مواطنا، كما ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي المقيمين بالقرية.
قافلة طبية
قافلة طبية
صحة أسوان تستأنف القوافل الطبية.. وتجرى الكشف لـ1071 مواطنًا
قافلة طبية
قافلة طبية
صحة أسوان تستأنف القوافل الطبية.. وتجرى الكشف لـ1071 مواطنًا

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