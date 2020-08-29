رئيس الرهبانية الباسيلية الشويرية: نحن بحاجة ماسة لجرأة يوحنا المعمدان

احتفل الرئيس العام الجديد للرهبانية الباسيلية الشويرية الأرشمندريت برنار توما بالقداس في دير مار يوحنا الصابغ في لبنان، بمناسبة تذكار قطع رأس يوحنا المعمدان، شفيع الدير.وألقى بعد الإنجيل عظة قال فيها: "حالة من الحزن تشعر بها الكنيسة في هذا العيد، حيث تتفاقم الأزمات الواحدة تلو الأخرى. فها نحن اليوم نعيد بحضور عدد قليل من المؤمنين الأحباء بداعي الوباء المستشري، وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة لم يعرفها لبنان ولا في أحلك أوقاته وأصعبها. كما ونعيد وفي القلب غصة على الفاجعة الأليمة التي حلت ببيروت وخلفت الدمار والركام والموت. نعيد والكرامة الإنسانية منهكة ومستباحة والمسئولون في غيبة عنها، حتى لا أقول في غيبوبة، يتناتشون المصالح الضيقة ويهملون غاية الناموس أي الرحمة والعدل".وتابع: كنيسة اليوم تتألم حزنا على وضع البشرية، فبشرية اليوم يتجسد فيها هذا القتل الدموي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فالقتل ليس شرطا أن تسيل الدماء فقط، بل أيضا عندما تكفر البشرية بكل القيم التي يوحنا المعمدان مات لأجلها. فلدى يوحنا غيرة عظيمة جدا، لدرجة أنه وبخ الملك "لا يسمح لك أن تأخذ امرأة أخيك" وحدد سفر اللاويين بمن يتزوج الإنسان، وبمن لا يحق له أن يتزوج، فبحسب الشريعة فيليبس أخ هيرودس ما زال حيا فلا يحق له أن يتزوج امرأته. وكانت هيروديا تعرف جيدا أنها خالفت الشريعة بهذا الزواج الآثر. فحنقت على المعمدان، لأنه لم يكن يوجد أي شخص يجرؤ على أن يقول لها هذه الحقيقة غير يوحنا المعمدان. وهذا أيضا يتكرر في أيامنا لكن بشكل آخر، فالبشر اليوم يرون الحقائق أمامهم ناصعة، ومع ذلك يحاولون بكل ما أوتيوا من أفكار وحجج وأقوال وأعمال إخفاء الحقيقة الساطعة.واستكمل: "البشرية اليوم تقتل بعضها البعض بالكلام والفعل والعمل والتجريح، أي بطريقة أشد فتكا من هيرودوس، بحيث أصبح إنسان اليوم أرخص سلعة موجودة في هذا الكون وباتت إراقة الدم وإنهاء حياة انسان بطريقة مؤلمة مثل نهاية يوحنا المعمدان أمرا سهلا جدا. كم أصبحنا بحاجة ماسة، ضرورية جدا لجرأة يوحنا المعمدان وشهادته".وختم توما: "لذلك أدعو أخوتي الكهنة والرهبان الشويريين إلى أن يتمثلوا بشفيعهم، أعظم مواليد النساء وأن يتحلوا بغيرته على الحق، بجرأته على نصرة الضعفاء والمشردين وأن يكونوا شهودا للحق. بهذه الدعوة أتوجه بالمعايدة من جمهور ورئيس الدير ومن أبناء الرهبانية، ومن كل أبناء القرى المحيطة بديرنا الأم، وجميع الحاضرين بأصدق عواطف التهنئة بعيد شفيعنا، سائلا الله أن تكونوا جميعكم بألف خير وأن ينعم عليكم ببركاته بشفاعة القديس يوحنا الصابغ. وكل عام وأنتم جميعا بألف خير وسلام".