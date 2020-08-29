مايسة عطوة: الرئيس رد على كل المشككين فى إنجازات الدولة

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه العديد من الرسائل الهامة اليوم، خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.وأشارت النائبة، في بيان لها، إلى أن الرئيس رد على كل المشككين في إنجازات الدولة، أو أن بعض المشروعات يكون لها أثر سلبي على بعض المواطنين، وذلك بتأكيده إعلاء مصلحة المواطن والحرص على تنفيذ مشروعات عملاقة بجودة عالمية.ولفتت إلى أن الرئيس طمأن الشعب المصري، بشأن احتياط الدولة بشكل كاف لعدم وجود أى نقص فى أى سلعة أساسية أو التلاعب بالأسعار، رغم تحدى أزمة كورونا وتوقف الاقتصاد خلال هذه الفترة.وطالبت النائبة الشعب المصري، بضرورة الالتزام بقانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة أنه يأتي لصالحهم، ويضمن توفير كامل الخدمات واستقرار المعيشة في المباني المخالفة.