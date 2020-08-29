«قولوا ليسوع».. ترنيمة جديدة لـ«موريد وليم» من المهجر

أطلق المرنم موريد وليم، من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمهجر- تحديدًا القارة الأسترالية- أحدث أعماله الفنية، تحت شعار ترنيمة: "قولوا ليسوع".وجاءت الترنيمة من كلمات الشاعر مايكل عاطف، وألحان الموسيقار يوحنا ڤيكتور، والتوزيع الموسيقي والهارموني پيتر فرح، كما شارك بعزف وتنفيذ خطوط الجيتار بيشوي صفوت، والهندسة الصوتية فادي طلعت، والتصوير مينا سمير، والمونتاج مينا خالد.