البابا تواضروس يستقبل رئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك جاء بالمقر الباباوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية.يذكر أن الأنبا دانيال هو مقرر لجنة شئون الرهبان بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الارثوذكسية.