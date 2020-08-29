الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر تنعى الأب فراس بالأراضى المقدسة

تحت شعار: "كَهَنَتُكَ يَلْبَسُونَ الْبِرَّ، وَأَتْقِيَاؤُكَ يَهْتِفُونَ.(مزمور ١٣١: ٩)"، نعي الأب مراد مجلع الخادم الإقليمي لإقليم العائلة المُقدسة للرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بمصر، إن الأب فراس ماجد حجازين، أحد كوادر الرهبنة الفرنسيسكانية بالأراضي المقدسة والقدس الفلسطينية.كما قدم الأب مراد مجلع، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، واجب العزاء في برقية لحراسة الأراضي المقدسة وللآب فرنشيسكو باتون الخادم العام للرهبان الفرنسيسكان بالأراضي المقدسة في وفاة الأب فراس ماجد حجازين.وقال الأب مراد مجلع في برقيته: "نودع واثقين برجاء القيامة الكاهن الشاب ونطلب الصلاة لأجل أسرته، خاصة أختيه الراهبتين (إستونيا ولويزا) ورعيته ومحبيه ونشاطرهم مصابهم الأليم".