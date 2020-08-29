«رسلان»: مشروعات الإسكندرية ستغير وجه الحياة بالمحافظة

وجه اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب المؤتمر، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتمامه الكبير بإنجاز المشروعات القومية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد.وأكد في بيان له، أن ما شاهده جميع المصريين اليوم من مشروعات قومية كبرى افتتحها الرئيس السيسى بمحافظة الإسكندرية، يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى تسير فى الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية فى جميع محافظات ومدن مراكز وأحياء وقرى مصر.وأشار إلى أن هذه المشروعات سوف تغير وجه الحياة داخل محافظة الإسكندرية، خاصة أن هذه المشروعات لم تشهدها محافظة الإسكندرية على مدى أكثر من نصف قرن، مطالبًا الحكومة الالتزام التام بالتنفيذ الفورى للتكليفات الحاسمة من الرئيس السيسى بشأن ملف التعدى على أراضى وأملاك الدولة، مؤكدًا أن الرئيس كان واضحا للغاية عندما أكد أن الحكومة أمام تكليف وتحدى واختبار.وأعرب النائب طارق رسلان عن ثقته التامة فى قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بجميع وزرائها ومحافظيها ومديرى الأمن على مستوى الجمهورية فى التنفيذ الحقيقى وباحترافية للتكليفات الرئاسية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.