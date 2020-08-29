لماذا رسم ناجي العلي «المسيح» كثيرًا في أعماله الكاريكاتيرية؟

33 عاما مرت على وفاة رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي، الذي وافته المنية في 29 أغسطس لعام 1987، بعد اغتياله على يد شاب مجهول اطلق عليه رصاصة جعلته يستكين مرغما لغيبوبة حتى وفاته، أثناء اتجاهه إلى مقر مكتب صحيفة الفبس الدولية بلندن.وفي مقال للكاتب إبراهيم اليوسف، بجريدة "الفنون" بعددها رقم 19 والصادر بتاريخ 1 يوليو لعام 2002، والذي جاء تحت عنوان "حنظلة ما زال يبكي ناجي العلي"، كشف عن أن الرسم عند ناجي العلي هو الهواء والنبض، ويقول العلي بنفسه إن: "الرسم هو الذي يحقق توازني الداخلي هو عزائي، ولكنه أيضا يشكل لي عذابا".وعن المسيح؛ يوضح "أنه يعنيني كغيمة في الوفاء، ولقد رسمته كثيرا ليس لأنه فلسطيني، بل لأنه مطارد ومغلوب".لم يحصر ناجي العلي نفسه في مدرسة فنية واحدة، إنما كان منتميا إلى مدرسة خاصة جدا لأنه اختصار ابن الحياة، والمعبر عن واقعه المؤلم، ويقول أحمد هلال في مجلة "الفتح" بعددها رقم 444: إن ناجي العلي مثقف وطني لم تصعنه المدارس بل صنعته همومه، هموم الإنسان العادي المقهور والمغلوب على أمره، لم يكن ناجي العلي يهاب الموت، يعرف أن مصيره سيختم برصاصة يعرف صاحبها جيدا، ويضيف هلال: "ناجي العلي عرف أنه سيموت اغتيالا، فلم يكن الموت هاجسه الأول".وبكل وضوح وحضور فعال ومهم، برزت شخصية السيد المسيح في رسومات ناجي العلي، وذات مرة كان قد أشار إلى أن أول رسم كاريكاتوري فكر به هو أن يصلب نفسه، أن يرسم نفسه مصلوبا، بل أن يذهب إلى الأمم المتحدة حاملا صليبه، كنوع من التعبير عن الحق المهضوم.