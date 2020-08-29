«لغز محمود بابا».. الدستور «نيوز ليتر 104»

«الدستور News letter» تتبعت روايتين حول القبض عليه، الأولى تشير إلى أنه ظل بالفيلا القائمة بالحى الرابع فى التجمع الخامس لعدة أعوام دون أن يتحرك أو يظهر أو حتى يُجرى اتصالًا مكشوفًا بأحد، لكنه تنقل بين 3 مناطق بشكل نادر ومعدود فى القاهرة الجديدة ومدينة نصر ومدينة القنايات بمحافظة الشرقية، وتوصل الأمن له بعد معلومات سرية تم تتبعها بعد القبض على أعضاء من اللجنة الإدارية التى كانت مسئولة عن إدارة التنظيم بعد انتهاء المدة المقررة لمكتب الإرشاد فى حال لم يتمكنوا من انتخاب مكتب جديد، وأنه لم يعلن عن المقبوض عليهم كى لا يتمكن محمود عزت من الهرب، لأنه إذا ما أُعلن عن القبض على أى عضو باللجنة الإدارية لتنبه عزت وأخذ احتياطه وتمكن من الهرب.