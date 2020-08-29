«لغز محمود بابا».. الدستور «نيوز ليتر 104»

«لغز محمود بابا».. هو عنوان نشرتنا البريدية بعد سقوط ما يعرف بصقر جماعة الإخوان الإرهابية محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الجماعة منذ 7 سنوات، بإحدى الفيلات بحى التجمع الخامس، ورغم التسريبات والتنبؤ بكيفية وصول قوات الأمن له وهو العقل المدبر للجماعة وحلقة الوصل بين الداخل والخارج، فلماذا الآن وكيف تم الإيقاع به؟ «الدستور News letter» تتبعت روايتين حول القبض عليه، الأولى تشير إلى أنه ظل بالفيلا القائمة بالحى الرابع فى التجمع الخامس لعدة أعوام دون أن يتحرك أو يظهر أو حتى يُجرى اتصالًا مكشوفًا بأحد، لكنه تنقل بين 3 مناطق بشكل نادر ومعدود فى القاهرة الجديدة ومدينة نصر ومدينة القنايات بمحافظة الشرقية، وتوصل الأمن له بعد معلومات سرية تم تتبعها بعد القبض على أعضاء من اللجنة الإدارية التى كانت مسئولة عن إدارة التنظيم بعد انتهاء المدة المقررة لمكتب الإرشاد فى حال لم يتمكنوا من انتخاب مكتب جديد، وأنه لم يعلن عن المقبوض عليهم كى لا يتمكن محمود عزت من الهرب، لأنه إذا ما أُعلن عن القبض على أى عضو باللجنة الإدارية لتنبه عزت وأخذ احتياطه وتمكن من الهرب.

أما الرواية الثانية فتشير إلى أن الذى أوقع بعزت معلومات سرية من مصادر خارجية، وعلى الأرجح من عناصر التنظيم الخاص بجبهة محمود عزت فى تركيا أو صنعاء، «التى كان عزت قد سافر إليها فى الثمانينيات للعمل هناك وكان حينها طبيبًا وقياديًا فى التنظيم» وكان له دور فى تعزيز مراكز قيادات فى حزب التجمع اليمنى للإصلاح، الذى يملك سيطرة فى اليمن حاليًا بالتنسيق مع جماعة الحوثى.

وذكر ثروت الخرباوى، القيادى الإخوانى المنشق وصاحب كتاب «سر المعبد»، أنه «رجل مخابرات من الطراز الأول، وصاحب الكلمة الأولى بجماعة الإخوان مع خيرت الشاطر، وهو إن قال شيئًا لا بد من تنفيذه، وهو أقوى من بديع»، فيما كان محمود عزت العضو الأخير من أعضاء مكتب الإرشاد داخل مصر الذى تمكن من الهرب من قبضة الأمن، ولم يتبقَّ من تشكيل المكتب القديم «المنتهية ولايته» سوى إبراهيم منير ومحمود حسين، الموجودين خارج مصر، خاصة أن عزت كان هو النائب الثانى لمرشد الجماعة، بينما النائبان الأول خيرت الشاطر والثالث رشاد البيومى، كلاهما ألقى القبض عليه منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة فى 14 أغسطس 2013.



و«محمود بابا»، هو اللقب الذى كان يلقبه الإخوان لعزت، حيث اعتمدت الجماعة لقواعدها التنظيمية كتاب «فقه المقاومة الشعبية»، وحمل غلاف الكتاب توقيع محمود عزت «بابا محمود»، كرسالة تأكيدية بأن محتوى الكتاب جاء تحت إشراف مكتب الإرشاد، والقائم بأعمال المرشد.



وحسب تقارير مصرية، فإن عملية القبض على محمود عزت فى فيلته بالتجمع لم تستمر أكثر من 30 دقيقة، خاصة وأن عنصر المفاجأة الذى نفذه عناصر «الأفعى السوداء»، المعروفون بـ«البلاك كوبرا» من القوات الخاصة بوزارة الداخلية، كان صادمًا للقيادى الإخوانى.



ودارت السجالات حول من سيقود الجماعة خلفًا لمحمود عزت، ورغم الترجيحات بتولى محمود حسين، أمين عام جماعة الإخوان الهارب لتركيا، أو إبراهيم منير، الذى يعيش فى بريطانيا منذ القدم، لكن الحقيقة الثابتة أنه لا شىء يمكن الحسم به خاصة فى ظل الانشقاقات والأجنحة المشتتة داخل التنظيم. وذكر ثروت الخرباوى، القيادى الإخوانى المنشق وصاحب كتاب «سر المعبد»، أنه «رجل مخابرات من الطراز الأول، وصاحب الكلمة الأولى بجماعة الإخوان مع خيرت الشاطر، وهو إن قال شيئًا لا بد من تنفيذه، وهو أقوى من بديع»، فيما كان محمود عزت العضو الأخير من أعضاء مكتب الإرشاد داخل مصر الذى تمكن من الهرب من قبضة الأمن، ولم يتبقَّ من تشكيل المكتب القديم «المنتهية ولايته» سوى إبراهيم منير ومحمود حسين، الموجودين خارج مصر، خاصة أن عزت كان هو النائب الثانى لمرشد الجماعة، بينما النائبان الأول خيرت الشاطر والثالث رشاد البيومى، كلاهما ألقى القبض عليه منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة فى 14 أغسطس 2013.و«محمود بابا»، هو اللقب الذى كان يلقبه الإخوان لعزت، حيث اعتمدت الجماعة لقواعدها التنظيمية كتاب «فقه المقاومة الشعبية»، وحمل غلاف الكتاب توقيع محمود عزت «بابا محمود»، كرسالة تأكيدية بأن محتوى الكتاب جاء تحت إشراف مكتب الإرشاد، والقائم بأعمال المرشد.وحسب تقارير مصرية، فإن عملية القبض على محمود عزت فى فيلته بالتجمع لم تستمر أكثر من 30 دقيقة، خاصة وأن عنصر المفاجأة الذى نفذه عناصر «الأفعى السوداء»، المعروفون بـ«البلاك كوبرا» من القوات الخاصة بوزارة الداخلية، كان صادمًا للقيادى الإخوانى.ودارت السجالات حول من سيقود الجماعة خلفًا لمحمود عزت، ورغم الترجيحات بتولى محمود حسين، أمين عام جماعة الإخوان الهارب لتركيا، أو إبراهيم منير، الذى يعيش فى بريطانيا منذ القدم، لكن الحقيقة الثابتة أنه لا شىء يمكن الحسم به خاصة فى ظل الانشقاقات والأجنحة المشتتة داخل التنظيم.