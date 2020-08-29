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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«علمية كورونا»: بروتوكولات مواجهة الفيروس فى مصر ضمن الأقوى عالميًا

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:17 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
سارة سعودي - فاتن خديوي
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أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه من المتوقع أن تنخفض الإصابات بفيروس كورونا إلى أقل معدلاتها.

وشدد حسني لـ"الدستور"على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس، محذرًا من حدوث ارتداد في أعداد الإصابات نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة كارتداء الكمامات.

وطالب حسني بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في محاولة للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وقال "حسني" إن البروتوكولات العلمية التي وضعتها اللجنة لعلاج مصابي كورونا في مصر من أفضل وأقوى العلاجات المستخدمة على مستوى العالم وأثبتت كفاءتها في علاج المصابين حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 98062 حالة، من ضمنها 69612 حالة تم شفاؤها، و5342 حالة وفاة.

وأكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان أنه لا يوجد تغيير في خطة التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات، بالتزامن مع زيادة الحالات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه يتم استقبال الحالات المشتبه في إصابتها من خلال مستشفيات الفرز والعزل والحميات والصدر.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل، لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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