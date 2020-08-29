البطريركية الكاثوليكية ومطرانية بيروت تواصلان أعمال الإغاثة

تواصل اللجنة المشتركة بين بطريركية إنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ومطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك، زيارة أبناء الرعايا وتقديم المساعدات المادية والغذائية والطبية لمتضرري انفجار المرفأ من أبناء الأبرشية، بعدما أنهت المرحلة الثانية من العمل الإغاثي أي زيارات العائلات المتضررة في أماكن إقامتها والوقوف عند حاجتها الطارئة، وانتهت هذه المرحلة بوضع قاعدة بيانات مفصلة.وأشارت اللجنة في بيان لها إلى "البدء فعليًّا بالمرحلة الثالثة وهي تقديم دعم مادي للأسر المتضررة، لكي تتمكن من ترميم منازلها بسرعة قبل حلول فصل الشتاء".وكانت اللجنة عملت على تقديم المساعدات العينية والطبية وفق أولويات اجتماعية واقتصادية، بحيث شملت الإضبارات التي استندت اليها قاعدة المعلومات، تفاصيل دقيقة عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل عائلة.وشكر الديوان البطريركي لفريق العمل التطوعي وكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، من فاعلي خير محليين ودوليين، مع التأكيد أن هذه المبادرة لن تتوقف قبل عودة الحياة الى دورتها الطبيعية.