رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البطريركية الكاثوليكية ومطرانية بيروت تواصلان أعمال الإغاثة

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:59 م
أعمال الإغاثة
أعمال الإغاثة
تريزة شنودة
طباعة
تواصل اللجنة المشتركة بين بطريركية إنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ومطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك، زيارة أبناء الرعايا وتقديم المساعدات المادية والغذائية والطبية لمتضرري انفجار المرفأ من أبناء الأبرشية، بعدما أنهت المرحلة الثانية من العمل الإغاثي أي زيارات العائلات المتضررة في أماكن إقامتها والوقوف عند حاجتها الطارئة، وانتهت هذه المرحلة بوضع قاعدة بيانات مفصلة.
وأشارت اللجنة في بيان لها إلى "البدء فعليًّا بالمرحلة الثالثة وهي تقديم دعم مادي للأسر المتضررة، لكي تتمكن من ترميم منازلها بسرعة قبل حلول فصل الشتاء".

وكانت اللجنة عملت على تقديم المساعدات العينية والطبية وفق أولويات اجتماعية واقتصادية، بحيث شملت الإضبارات التي استندت اليها قاعدة المعلومات، تفاصيل دقيقة عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل عائلة.

وشكر الديوان البطريركي لفريق العمل التطوعي وكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، من فاعلي خير محليين ودوليين، مع التأكيد أن هذه المبادرة لن تتوقف قبل عودة الحياة الى دورتها الطبيعية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل اصطياد وحدة «بلاك كوبرا» للإرهابي محمود عزت في 25 دقيقة

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

بعد إهانته لـ سعد الصغير.. مدحت العدل: أعتذر ولن تتكرر

انفراد| كيف حصل الأجير محمد ناصر على الجنسية التركية؟.. «الباز» يجيب

الصور

image description

ألبوم.. حفل نسمة عبدالعزيز في الأوبرا

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«لهفة المشتاق».. لحظة فتح أبواب مسجد مصطفى محمود (فيديو)

الأكثر قراءة

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

السيسى يثمن وعى المصريين بأزمتى سد النهضة وليبيا: وهذا طلبى من الشباب

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

«علمية كورونا»: بروتوكولات مواجهة الفيروس فى مصر ضمن الأقوى عالميًا

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

حكايات يوسف شاهين مع طولة اللسان: «تعود أن يشتم ولا يُشتم»

ما هي الكلمة التي طلبت لجنة نوبل تعديلها في خطاب نجيب محفوظ؟

«رفض ظهورها في الإعلام».. كيف تعامل إحسان عبد القدوس مع زوجته؟

نجم الساعة

صلاح الشرنوبى: أغانى المهرجانات «انتكاسة» حدثت بسبب «25 يناير» (حوار)

منوعات

احذر.. كورونا قد يدخل بيتك «بطريقة لا تخطر على بال»

لقاحات الجهاز التنفسي تقلل من الوفيات الناجمة عن قصور القلب

علماء: النوم أثناء النهار يؤدى للموت

موعد أذان المغرب اليوم السبت 29-8-2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
د.كريمة الحفناوى
عين حلوان والعمل التطوعى
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «1»
المزيد

الثقافة

لماذا رسم ناجي العلي «المسيح» كثيرًا في أعماله الكاريكاتيرية؟

محمد العون يصل لنهاية «ممر الشاى الهندى»

انتصار عبد الفتاح: مصير مهرجان «سماع» لم يتحدد بعد

18 عامًا من العزلة.. كيف صبغ الحزن إبداعات شيخ القصيدة العمانية؟