وزير التنمية المحلية يعين الفرماوي سكرتيرًا عامًا لمحافظة الشرقية

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارًا بتعيين المهندس سعد الفرماوي، سكرتيرًا عامًا لمحافظة الشرقية، خلفًا لعلي الصناديلي، سكرتير عام محافظة الشرقية الأسبق، كما أصدر الوزير قرارًا بتعيين محمد الصافي، سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظ الشرقية.وكانت حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لحوالي 16 قيادة محلية بـ10 محافظات هي القاهرة والدقهلية والقليوبية وقنا وسوهاج ومطروح وبني سويف ودمياط والإسكندرية والشرقية.وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة حريصة على ضبط منظومة العمل المحلي، ودفع العمل في عدد من الملفات المهمة بالمحافظات وعلى رأسها ملفات التصالح في مخالفات البناء والتقنين والنظافة بما يساعد في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من المحليات.