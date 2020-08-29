برلمانية المؤتمر تطالب بالتنفيذ الفوري لتكليفات الرئيس بحماية أراضي الدولة

طالب النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع فى تنفيذ التكليفات الواضحة والحاسمة التى تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حديثه اليوم، أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى بمحافظة الإسكندرية، فيما يتعلق بظاهرة التعدى على أراضى وأملاك الدولة.وقال "الشريف" فى بيان له اليوم، إن جميع المحافظين ومديري الأمن على مستوى الجمهورية عليهم البدء الفورى فى تنفيذ التكليفات الرئاسية، وعليهم أن يستوعبوا جميعًا رسالة الرئيس السيسى وقوله من ليس لديه القدرة على العمل والتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة يقول ويمشى، مؤكدًا أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يكفل الحفاظ الحقيقى على أراضى وأملاك الدولة.ووصف النائب أحمد حلمى الشريف المشروعات القومية الكبرى التى افتتحها الرئيس السيسى بالتاريخية، وأنها سوف تغير وجه الحياة داخل محافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تؤكد أن مصر فى عهد الرئيس السيسى تغيرت كثيرًا، وأصبحت لديها القدرة على تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل جميع أنحاء البلاد.