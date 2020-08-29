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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق قافلة طبية لعلاج أمراض العيون في 15 قرية بسوهاج

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:07 م
قافلة طبية لعلاج
قافلة طبية لعلاج أمراض العيون
محمود عبد العال - مصطفى علم الدين
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أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن انطلاق أعمال قافلة طبية لعلاج العيون وأمراض الشبكية، اليوم السبت، لتقديم خدماتها المجانية للمواطنين فى 15 قرية بمراكز سوهاج المختلفة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى استمرار القافلة حتى يوم الثلاثاء 8 سبتمبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "طاقة نور" بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، وتحت إشراف مديريتي التضامن الاجتماعي والصحة بالمحافظة.

ووجه الفقي أجهزة المحافظة بتقديم الدعم الكامل للقافلة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وتقديم الخدمات المختلفة من كشف وإجراء عمليات جراحات العيون بالمجان، لافتًا إلى ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيدًا بالمبادرة والقائمين عليها من مؤسسة صناع الخير للتنمية، مشيرًا إلى أهمية دور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة والمحافظة، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن القافلة تبدأ أعمالها اليوم السبت 29 أغسطس في قريتي برخيل، والحرجة قبلي بمركز البلينا، ثم غدًا الأحد في قريتي أبوبكر الصديق، وعلى بن أبي طالب، والإثنين في قريتي عنيبس، ونزلة علي بمركز جهينة، وتستكمل القافلة أعمالها في قري "بني حرب، والصفيحة، والشيخ رحومة" بمركز طهطا يوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء بقرية بناويط بالمراغة، وتقوم القافلة بإجراء العمليات الجراحية يومي الخميس والجمعة القادمين، ثم تستأنف أعمالها في الكشف على المواطنين يوم السبت 5 سبتمبر بقريتي فاوجلي، والفراسية بساقلتة، والأحد في قرى "أم دومة، والبالدوير، والحسامدة" بمركز طما، وتختتم القافلة أعمالها يومي الإثنين والثلاثاء بإجراء العمليات الجراحية للمرضى بالمجان.

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