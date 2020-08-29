وفاة أكبر المصابين سنًّا بكورونا في كفرالشيخ

أكد مصدر بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، وفاة أكبر المصابين بفيروس كورونا سنًّا سجلته المديرية ويدعي "عبدالحميد.ح.خ"، ويبلغ من العمر 96 عامًا، وذلك أثناء تلقيه العلاج بمستشفى العزل ببلطيم وتدهورت صحته وحاول الأطباء إسعافه لكن دون جدوى.وكشف المصدر، خلال حديثه لـ "الدستور"، عن أن المتوفي يقيم بقرية دفرية التابعة لمركز ومدينة كفرالشيخ، وأنه حاليًا جارٍ تغسيله وتكفينه لدفنه بمسقط رأسه في مقابر قريته مع اتخاذ كل الإجراءات التي حددتها وزارة الصحة المصرية في ذلك الصدد.وناشدت مديرية صحة كفرالشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كُوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.وكثّفت محافظة كفرالشيخ من حملات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية، خاصة الخدمية منها كإجراء احترازي لمواجهة الوباء القاتل.