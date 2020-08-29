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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة أكبر المصابين سنًّا بكورونا في كفرالشيخ

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:00 م
كفر الشيخ
كفر الشيخ
عمرو الشامي
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أكد مصدر بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، وفاة أكبر المصابين بفيروس كورونا سنًّا سجلته المديرية ويدعي "عبدالحميد.ح.خ"، ويبلغ من العمر 96 عامًا، وذلك أثناء تلقيه العلاج بمستشفى العزل ببلطيم وتدهورت صحته وحاول الأطباء إسعافه لكن دون جدوى.

وكشف المصدر، خلال حديثه لـ "الدستور"، عن أن المتوفي يقيم بقرية دفرية التابعة لمركز ومدينة كفرالشيخ، وأنه حاليًا جارٍ تغسيله وتكفينه لدفنه بمسقط رأسه في مقابر قريته مع اتخاذ كل الإجراءات التي حددتها وزارة الصحة المصرية في ذلك الصدد.

وناشدت مديرية صحة كفرالشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كُوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.

وكثّفت محافظة كفرالشيخ من حملات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية، خاصة الخدمية منها كإجراء احترازي لمواجهة الوباء القاتل.

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