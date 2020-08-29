الأعمال المستحبة يوم عاشوراء





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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إن من الأعمال المستحبة يوم عاشوراء الصيام لِمَنْ يستطيع، وإن كنت غير قادر على الصيام، ووسعت على الأسرة، فأنت بذلك قد قمت بسنة التوسعة، وعلى ذلك توسع علي السنة كلها، وسئل ﷺ عن صوم يوم عرفة، فقال: يكفر السنة الماضية، والباقية، قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: يكفر السنة الماضية» [رواه مسلم].وأشار إلى أن من وظائف عاشوراء الذكر، والدعاء، وقراءة القرآن أو الاستماع له، وفعل الخير والصدقات ومن أهم هذه الوظائف: اجتماع الأسرة، واجعلوها فرصة للقاء العائلة مضيفًا: كان شيخنا الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى رحمه الله تعالى، كان عندما يُسْأل عن كيف نحتفل بعاشوراء، ونحتفل بالمولد النبوي، ونحتفل ببداية السنة الهجرية، ونحتفل... فكان يقول: نحن في عصر انشغل الناس فيه، فمثل هذه الومضات، تجعل الحياة تضيء، فتجعل بينك وبين الإسلام علاقة، في الثقافة. فهذه المناسبات تجعل الناس تحيا في ظلال الإسلام. هُوِية الإسلام.وأضاف مفتي الجمهورية الأسبق: "فَهْم مشايخنا رحمهم الله تعالى أننا يجب أن نهتم بالمناسبات التي تجعلنا مرتبطين بِالْهُوِية، وأن نقوم بها كما فعلها رسول الله ﷺ، وأن نراعي تغير الزمان والمكان، وأن نستحضر، ونحيي الوظائف في هذه الأيام، فنخرج بفوائدها، وهناك أسرار كثيرة لا نعرفها، ولكن إذا نحن اتبعنا الشريعة، وصلينا في مواقيتنا، وصليناها كما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سنتعرض لنفحات كثيرة، من أهمها: الهدوء النفسي، الطمأنينة، السعادة، الرضا والتسليم، الأمل، والهمة صوموا يوم عاشوراء، وَمَنْ لم يستطع أن يصم، فعليه بالذكر، والدعاء، والقرآن، قراءةً، أو استماعًا، ووسعوا على عيالكم، واجتمعوا حول مائدة واحدة، حتى نصل الرحم، وحتى نطبق بركة سيدنا رسول الله ﷺ".