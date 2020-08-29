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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تطالب بـ «الإنزال الفورى» لمئات المهاجرين العالقين فى المتوسط

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:20 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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طالبت الأمم المتحدة بـ"الإنزال الفوري" لأكثر من 400 مهاجر عالقين في عرض البحر المتوسط بينهم 219 شخصًا على متن سفينة الإنقاذ "لويز ميشيل" التي يرعاها فنان الشارع البريطاني بانكسي.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في بيان مشترك "إنه لا تنبغي معاقبة الضرورة الملحة للقيام بعمل إنساني لإنقاذ الأرواح أو وصمها لاسيما في ظل غياب الجهود المتفانية من جانب الدول".

وأضافت المنظمتان أن "عدم وجود آلية إنزال إقليمية، وهو المطلب الذي تنادي به منظمة الهجرة ووكالة الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، ليس عذرا لحرمان أشخاص مستضعفين من ميناء آمن ومساعدة يحتاجون إليها، على النحو المطلوب وفقا للقانون الدولي".

وتشير المنظمتان إلى أنه إضافة إلى الـ219 شخصا على متن سفينة "لويز ميشيل"، هناك 27 مهاجرًا عالقون على متن ناقلة دنماركية لأكثر من ثلاثة أسابيع وإلى 200 مهاجر آخرين على متن سفينة الإغاثة الألمانية "سي ووتش 4".

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