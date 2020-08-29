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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة أوراق المتهمين بقتل جواهرجى وسرقة 32 كيلو ذهب للمفتى

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:49 م
حبل مشنقة
حبل مشنقة
حسام التمساح _ عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، إحالة 5 متهمين من عناصر تشكيل عصابي، إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بالقتل العمد والسرقة والبلطجة، في سطو مسلح بمنطقة منشأة ناصر، عام 2014.

وحددت المحكمة، جلسة 29 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم على المتهمين بعد ورود رأي فضيلة المفتي، وللحكم على 5 آخرين لم يشملهم قرار الإحالة للمفتي.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد حمدي أحمد، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهشام عبدالمجيد محمود ومجدي عبدالغفار، وسكرتارية طارق فتحي.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه والبلطجة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة دون ترخيص، وسرقة كميات من الذهب، وتأليف تشكيل عصابي، ومن بين الضحايا في الحادث كان مالك محل مجوهرات بمنشأة ناصر، وآخرون كانوا بصحبته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة، التى أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وصدر بحقهم القرار المتقدم.

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