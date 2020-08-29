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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

انتصار عبدالفتاح: مصير مهرجان «سماع» لم يتحدد بعد

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:54 م
انتصار عبد الفتاح
انتصار عبد الفتاح
نضال ممدوح
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قال الفنان انتصار عبد الفتاح، إن مصير مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، لم يتحدد بعد، مشيرا إلى أنه نظرا لتوقف الطيران من بعض الدول التي تشارك في المهرجان كل عام، على خلفية وباء كورونا المستجد، فموعد إقامة دورة المهرجان لهذا العام لم تحسم إن كان سيقام أم لا.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أنه سيتقدم لوزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، بمقترح لعقد دورة هذا العام من المهرجان، على أن تكون قاصرة على مشاركة الفرق العربية المقيمة في مصر، وفرق الكنائس المصرية، وفرقة إندونيسيا وبالطبع الفرق المصرية.

يشار إلى أن دورة المهرجان الأولى كانت قد أقيمت في العام 2008 على يد مؤسس المهرجان الفنان انتصار عبد الفتاح٬ وكانت دورته الثانية عشرة العام الماضي 2019.

يذكر أن حلم انتصار نجل "عبدالفتاح غبن"، والذى كان لديه أرشيف متكامل لرموز الفن والثقافة أمثال أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب والشيخ زكريا أحمد وغيرهم، برسالة سلام منذ التسعينيات تحديدا عام 1999، بعد ترحال شاق في ربوع مصر، كانت حصيلتها تكوين أرشيف خاص به، حرص فيه على تدوين كل ما رأه فى الأقاليم.

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الثقافة

انتصار عبدالفتاح: مصير مهرجان «سماع» لم يتحدد بعد

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