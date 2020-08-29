شبكة جديدة لتصريف مياه الأمطار فى السويس (صور)

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن إنشاء شبكة صرف جديدة لمياه الأمطار في محافظة السويس لأول مرة وذلك بتمويل من المحافظة، بمنطقة كورنيش السويس الجديد، وطريق بور توفيق، والشوارع الرئيسية بأحياء المحافظة المختلفة بطول 10 كيلومترات.وأكد اللواء عبدالحميد عصمت - في تصريحات صحفية - أن المهندسين والفنيين بالشركة يتم تدريبهم على أعلى مستوى؛ وذلك لإدارة أية أزمات مفاجئة، التي تتمثل في الاستعدادات في التطهير الجيد لمخرات السيول، وبالوعات الصرف الصحي بالشوارع ومحطات الصرف والمجاري الخاصة بها، وتجهيز سيارات ومعدات وماكينات شفط متنقلة للمياه، وذلك حتى تستوعب شبكات الصرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل لجان متخصصة لفرق الطوارئ، وذلك بناءً على توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.وأضاف رئيس شركة مياه القناة أن عددًا من سيارات الكسح الحديثة جاهزة في أي وقت، للتعامل مع المواقف الطارئة، مضيفًا أنه يتابع بنفسه التأكد من كفاءة تطهير بالوعات الصرف وإزالة أي عوائق أمام مياه الأمطار في مخرات السيول و"الشنايش" داخل الأنفاق لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة، وسرعة التعامل الفورى مع أي البلاغات تتلقها الشركة على مدار 24 ساعة، وذلك حتى يتم تقديم خدمات أفضل للمواطنين.