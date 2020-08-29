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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«ألسن عين شمس» تطلق أول برنامج للساعات المعتمدة لطلاب الدراسات العليا

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:17 م
ألسن عين شمس
ألسن عين شمس
إسراء جمال
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أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب القبول في برنامج "الترجمة التحريرية والفورية وتكنولوجيا الترجمة بنظام الساعات المعتمدة"، للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١، الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية للدراسات العليا، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبدالناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذ دكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت أن البرنامج الجديد يعتمد خلال فترة تدريسه على نظام الساعات المعتمدة لطلاب الدراسات العليا والبحوث، ويقدم فرصة كبيرة للتميز في مجال الترجمة التحريرية والفورية وتكنولوجيا الترجمة، بهدف إعداد جيل متميز من طلاب الدراسات العليا قادر على استخدام أدوات وتقنيات الترجمة التحريرية والفورية، كذلك يتيح البرنامج للطلاب إمكانية اكتساب مهارات وقدرات ومعارف متميزة حول نظريات وتطبيقات الترجمة التحريرية والفورية، وداخل قاعات ومعامل تم إعدادها حديثًا وفق أعلى المعايير العالمية لتضاهي التطورات التعليمية في الجامعات العالمية.

وأشار الأستاذ الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن البرنامج يعد الأول من نوعه في مجال الدراسات العليا والبحوث في الجامعات المصرية، وعن ميعاد التقديم أشار إلى أنه بداية من 15 سبتمبر سيتم استقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج، على أن يكون امتحان القبول 27 من ذات الشهر.

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