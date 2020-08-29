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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء وحدات شبين الكوم القروية بالمنوفية

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:54 م
إبراهيم أحمد أبو
إبراهيم أحمد أبو ليمون
ولاء القاضى
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أصد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، قرارا رقم 1161 لسنة 2020 بشأن حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية لمركز ومدينة شبين الكوم، حيث شملت الحركة ندب ريهام لبيب بحبح، رئيس الوحدة المحلية بالمصلحة للعمل رئيسًا للوحدة المحلية بمليج، ومحمد إبراهيم الحفناوي، رئيس الوحدة المحلية بمليج للعمل بالديوان العام، وندب باسم إبراهيم الجزار سكرتير الوحدة المحلية بالمصلحة، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية بالمصلحة، وهاني فرج سراج الدين، رئيس الوحدة المحلية بـ"اصطباري" للعمل بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة بشبين الكوم، وأحمد محمد السيد عياد باحث بالوحدة المحلية بـ"اصطباري" للعمل رئيسًا للوحدة المحلية بـ"اصطباري"، وهيام الرفاعي غريب، باحث بمديرية الزراعة للعمل رئيسًا للوحدة المحلية بـ"شبراباص"، وسونيا فاروق سليم مسئول حسابات بالديوان العام للعمل رئيسًا للوحدة المحلية بـ"بخاتي".

يأتي هذا في إطار حرص اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية على تطوير كفاءة الجهاز الإداري عن طريق الدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين ومكافحة الفساد والعمل على تطوير آلية التواصل الدائم والفعال، وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين، والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات بشكل عام.

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